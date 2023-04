Richtfest für "ElbAir": Airbus bekommt neues Besucherzentrum

Stand: 24.04.2023 14:01 Uhr

Das Airbus-Werk in Hamburg will seine Gäste künftig in einem neuen Besucherzentrum empfangen. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD), Vertreterinnen und Vertreter von Airbus sowie Baufirmen feierten am Montag das Richtfest für das "ElbAir"-Dienstleistungszentrum.