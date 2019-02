Stand: 07.02.2019 11:37 Uhr

Rekord-Bunkerschiff macht in Hamburg fest

Das größte LNG-Bunkerschiff der Welt hat am Donnerstagvormittag im Hamburger Hafen festgemacht. Die "Kairos" fährt für die Hamburger Firma Nauticor, eine Tochtergesellschaft des Linde-Konzerns. Das Schiff ist in Südkorea gebaut worden und soll am Freitag am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer getauft werden.

Schwimmende Tankstelle

Die "Kairos" ist 120 Meter lang und soll künftig in Nord- und Ostsee als schwimmende Tankstelle Schiffe mit dem Treibstoff LNG versorgen. Das Bunkerschiff wird an großen LNG-Terminals in Rotterdam und in der Ostsee beladen und steuert dann nach Bedarf seine Kunden an. Nach der Taufe in Hamburg soll die "Kairos" zunächst für mehrere Jahre im Baltikum eingesetzt werden.

LNG: Umweltfreundliche Alternative zu Schweröl

Bei LNG handelt es sich um verflüssigtes Erdgas, mit dem sich der Ausstoß von Feinstaub und Schwefeldioxid um mehr als 90 Prozent reduzieren lässt, der CO2-Ausstoß kann um rund ein Drittel gesenkt werden. LNG gilt als zukunftsträchtiger Treibstoff für die gesamte Schifffahrt und ist eine umweltfreundliche Alternative zu Schweröl.

