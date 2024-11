Stand: 27.11.2024 13:40 Uhr Reizgas in Volksdorfer Stadtteilschule versprüht

An der Stadtteilschule Walddörfer in Volksdorf ist am Mittwochmorgen der Unterricht unterbrochen worden. Ein Unbekannter hatte zuvor offenbar Reizgas in einem Klassenraum versprüht. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte erlitten leichte Atemwegsreizungen. Rettungskräfte der Feuerwehr untersuchten anschließend 18 Menschen in der Mensa, es musste aber niemand in ein Krankenhaus gebracht werden. Woher genau das Reizgas kam, ist unklar.

