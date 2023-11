Reichspogromnacht vor 85 Jahren: Wie in Hamburg heute erinnert wird Stand: 09.11.2023 07:54 Uhr Zum 85. Jahrestag der Pogromnacht erinnern Menschen in Hamburg heute wieder an die ermordeten Juden und Jüdinnen in ihrer Stadt.

Der Gedenktag heute ist anders als in früheren Jahren: Seit dem Holocaust seien nie wieder so viele Juden an einem Tag ermordet worden wie am 7. Oktober, sagte David Rubinstein, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde in Hamburg. Der Terrorangriff der Hamas vor gut einem Monat sei eine Zeitenwende.

Gedenkfeier im Grindelviertel

Auch deshalb findet der 9. November in diesem Jahr in Hamburg besondere Aufmerksamkeit. Erst vor sechs Wochen hatte die Bürgerschaft beschlossen, das Grundstück der früheren Bornplatzsynagoge an die jüdische Gemeinde zurückzugeben. Genau dort, im Grindelviertel, findet heute Nachmittag die wohl wichtigste Gedenkveranstaltung in Hamburg statt.

Unter anderem werden Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Bischöfin Kirsten Fehrs erwartet. Mit dabei sind auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Philipp Stricharz, Schriftstellerin Kirsten Boie, Tanja Chawla vom DGB und Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer.

Dieses Gedenken sei wichtig, sagte Rubinstein - aber auch der Blick auf die jüdische Zukunft in Hamburg. Dafür ist der Bornplatz ebenfalls ein Symbol, denn dort soll die Synagoge wieder aufgebaut werden.

Stolpersteine putzen gegen das Vergessen

Viele Menschen in Hamburg gedenken der Opfer heute, indem sie einige der mehr als 7.000 Stolpersteine in der Stadt putzen oder Grablichter daneben aufstellen. Interessierte können sich auf der Internetseite der Hamburger Stolperstein-Initiative oder über die App "Stolpersteine Deutschland" über die Menschen informieren, derer mit den Gedenksteinen gedacht wird.

Pogromnacht vor 85 Jahren

Am 9. November 1938 hatten die Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen in der Pogromnacht Synagogen in ganz Deutschland angezündet. Auch in Hamburg wurden etliche jüdische Einrichtungen zerstört, darunter die Bornplatz-Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz in der Nähe der Universität. Das Bethaus war bis 1938 das Wahrzeichen jüdischen Lebens in der Hansestadt, das größte jüdische Gotteshaus Norddeutschlands und soll nun wieder aufgebaut werden.

