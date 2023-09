Bornplatz-Synagoge: Grundstück geht zurück an Jüdische Gemeinde Stand: 27.09.2023 14:04 Uhr Am Mittwochvormittag ist der Standort der zukünftigen und ehemaligen Bornplatz-Synagoge in Hamburg zurück in den Besitz der Jüdischen Gemeinde gegeben worden. Vier Fraktionen der Bürgerschaft vollzogen diesen Schritt feierlich.

Mit vier Scheren zerschnitten die Fraktionsvorsitzenden von SPD, Grünen, CDU und Linken eine Kopie des sogenannten Arisierungsdokumentes. Dieses NS-Dokument von 1939 hatte damals den sofortigen Abriss der Bornplatz-Synagoge angeordnet.

SPD: Längst überfälliger Schritt

Jetzt sei ein längst überfälliger Schritt vollzogen, so Dirk Kienscherf (SPD). Nach mehr als 80 Jahren geht das Gelände zurück in den Besitz der Jüdischen Gemeinde. Er freue sich, dass die vier Parteien einen Schlussstrich unter dieses beschämende Kapitel setzen. Auch für Dennis Thering (CDU) ist der Tag historisch. Jüdisches Leben gehöre in die Mitte Hamburgs.

Architektenwettbewerb könnte dieses Jahr beginnen

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Philipp Stricharz, sagte, damit sei ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt. Er ist zuversichtlich, dass in diesem Jahr der Architektenwettbewerb beginnen kann und im nächsten Jahr der Hochbunker daneben abgerissen wird.

