Rechnungshof beurteilt Finanzlage der Stadt Hamburg als stabil Stand: 05.09.2022 13:03 Uhr Der Landesrechnungshof in Hamburg hält die Finanzlage der Hansestadt für relativ gut, warnt aber vor neuen Krisen. "Hamburgs Haushaltslage ist derzeit stabil", erklärte Rechnungshofpräsident Stefan Schulz am Montag.

Die Verwaltung habe die Corona-Pandemie insgesamt erfolgreich bewältigt. Umso wichtiger sei es, dass der rot-grüne Senat nun seine Hausaufgaben für kommende Krisen mache. "Es fehlt weiterhin eine klare Personalstrategie, und die Umsetzbarkeit der sehr ambitionierten Bauinvestitionsplanung droht zu einer kaum lösbaren Herausforderung zu werden", warnte Schulz.

Rechnungshof: Hamburg gut durch Corona-Krise gekommen

Der Rechnungshof attestierte der Stadt zwar, vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen zu sein. So seien die Steuererträge nie unter den langjährigen Trend gefallen. Von den 3,8 Milliarden Euro Corona-Mitteln für 2020 bis 2022 sei bisher nur rund die Hälfte gebraucht worden. Nun gelte es aber, aus Erfahrungen zu lernen und weitere Fehler zu vermeiden. "Bei den Soforthilfen gab es beispielsweise eine langanhaltende Unklarheit hinsichtlich der Anrechenbarkeit von Umsatzsteuer", betonten die obersten Kassenprüfer.

Kritik an angeblich fehlender Personalstrategie

Der Entwurf des Haushaltsplans, den der Senat am Mittwoch in die Hamburgische Bürgerschaft einbringen will, löse zwar eine Reihe aufgestauter Probleme. Allerdings fehle eine Personalstrategie. Kritik übte der Rechnungshof erneut daran, dass mit den Corona-Krediten einiges bezahlt wird, das nichts mit der Pandemie zu tun hat. Etwa höhere Mieten für Schulen. Oder die Notfalltankstelle für Polizei und Feuerwehr, die mit Corona-Hilfsgeldern saniert worden sei.

Grundsätzlich positiv für den Rechnungshof: In den kommenden Jahren wollen die Behörden mehr Geld ausgeben, um Straßen, Brücken, Kaimauern und Gebäude zu sanieren oder gleich ganz neu zu bauen. Zweifelhaft sei allerdings, ob die Verwaltung das auch zeitnah umsetzen könne, also ob Pläne schnell genug fertig werden und Baufirmen dann auch Zeit haben.

Der Hamburger Rechnungshof Der Rechnungshof überprüft, ob die Freie und Hansestadt Hamburg ihren Haushalt ordnungsgemäß und sparsam geführt hat. Er prüft auch die landesunmittelbaren Anstalten, etwa die Stadtreinigung oder Stadtentwässerung sowie die Hochschulen. Der Rechnungshof ist unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen, so dass er sich auch offene Kritik am Senat erlauben kann. Mehr als 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind am Rechnungshof beschäftigt, vor allem Juristen, Verwaltungswirte, Finanzwirte, Ingenieure, Kaufleute, Volkswirte und Betriebswirte.

