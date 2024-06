Razzia: Hamburgs Behörden gehen gegen "Muslim Interaktiv" vor Stand: 25.06.2024 17:02 Uhr Sie hatte teils gewaltsam demonstriert und mitten in Hamburg ein Kalifat gefordert - die Gruppe "Muslim Interaktiv". Am Dienstagmorgen hat die Polizei in Hamburg sieben Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen durchsucht.

Bei den Durchsuchungen ging es für den Staatsschutz darum, Mobiltelefone und Datenträger sicherzustellen. Hintergrund sind nach NDR Informationen Ausschreitungen bei einer illegalen Kundgebung von "Muslim Interaktiv" im Oktober vergangenen Jahres. Auf dem Steindamm hatte die Gruppe zu einer Versammlung aufgerufen, obwohl Pro-Palästina-Demos zu diesem Zeitpunkt untersagt waren. Dabei flogen Steine und Flaschen auf Beamtinnen und Beamte - drei von ihnen wurden verletzt. "Muslim Interaktiv" hatte Videoaufnahmen der Versammlung veröffentlicht.

Forderungen nach Kalifat unter Strafe stellen?

Im April hatten Mitglieder der Gruppe bei einer weiteren Demonstration in St. Georg außerdem die Einführung eines Kalifats gefordert, was parteiübergreifend für Empörung gesorgt hatte. Erst am Freitag hatten auf der Innenministerkonferenz alle Länder Hamburgs Vorschlag begrüßt, Forderungen nach einem Kalifat oder der Einführung der Scharia unter Strafe zu stellen.

Der mutmaßliche Anführer von Muslim Interaktiv, ein Hamburger Lehramtsstudent, war von der jüngsten Razzia nicht betroffen. Seine Wohnung war damals bereits kurz nach der Demo durchsucht worden.

