Radverkehrskongress in Hamburg: Scheuer stellt Pläne vor

Stand: 27.04.2021 13:02 Uhr

In Hamburg hat am Montag der zweitägige 7. Nationale Radverkehrskongress begonnen, der nach eigenen Angaben größte Kongress zum Radverkehr in Deutschland. Zu Gast ist auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).