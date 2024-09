Psychische Gesundheit im Schulalltag: 400 Schulpsychologen tagen in Hamburg Sie beraten und helfen in der Klasse und im Lehrerzimmer: Ab heute sind drei Tage lang 400 Schulpsychologen und Psychologinnen zu Gast in der Hamburger Hafencity. Anlass ist ihr 25. Bundeskongress.

Krise und Veränderung - das sind die beiden Schlagworte, die den Bundeskongress der Schulpsychologen und Psychologinnen beherrschen dürften. Schon gleich zum Auftakt geht es um das "Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Krisenzeiten", so der Titel eines Vortrags. Bis Freitagnachmittag gibt es Dutzende von Vorträgen und Workshops in den Räumen der Medical School Hamburg in der Hafencity.

Schulpsychologen und Psychologinnen diskutieren über psychische Gesundheit

Dabei stehen nicht nur die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt, sondern auch die Lehrkräfte. Die Veranstalter sagen: Die seelische Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für eine nachhaltige Bildung - und damit auch für die spätere Lebensgestaltung. Und obwohl Schulpsychologen und Psychologinnen deshalb so wichtig sind, müsste sich ein Psychologe im bundesweiten Durchschnitt um mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler und mehr als 300 Lehrkräfte kümmern.