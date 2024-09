Bildungsbarometer: Hamburger bewerten Schulen vergleichsweise gut Stand: 10.09.2024 10:45 Uhr Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung lässt jedes Jahr bundesweit Menschen zur Bildungspolitik befragen. Auch die Schulen werden dabei bewertet. In Hamburg ist das Ergebnis vergleichsweise gut.

Die Deutschen bewerten die allgemeinbildenden Schulen in ihrem jeweiligen Bundesland im Schnitt als mittelmäßig. Das geht aus dem am Dienstag in München veröffentlichten ifo Bildungsbarometer 2024 hervor. Demnach erhalten die deutschen Schulen im bundesweiten Schnitt die befriedigende Schulnote 3,01. Dabei gibt es allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Bewertung der Schulen: Hamburg auf Platz zwei

In Hamburg bewerten die Bürgerinnen und Bürger die allgemeinbildenden Schulen vergleichsweise gut. Bundesweit belegt Hamburg mit der Durchschnittsnote 2,92 den zweiten Platz. Den Spitzenplatz hat Bayern (2,77) inne, den letzten Platz Bremen (3,50). Nur wenig besser schneiden Thüringen und Sachsen-Anhalt ab (jeweils 3,17). Auch die norddeutschen Bundesländer Niedersachsen (3,08), Mecklenburg-Vorpommern (3,13) und Schleswig-Holstein (3,14) belegen hintere Plätze im Vergleich der Bundesländer.

Mehr als jeder Dritte gibt den Hamburger Schulen die Schulnote eins oder zwei. 40 Prozent verteilen die Note drei. Annähernd jeder Vierte gibt die Note fünf oder sechs. Die Frage lautet: "Welche Schulnote würden Sie den allgemeinbildenden Schulen in Ihrem Bundesland geben?"

Mehr als 9.700 Menschen befragt

Das Bildungsbarometer ist eine Meinungsfrage, die 2024 zum elften Mal erhoben wurde. Sie setzt sich mit der Bildungspolitik auseinander. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ für die deutsche Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren. Für das ifo Bildungsbarometer 2024 wurden vom 19. April bis 5. Juni insgesamt 9.739 Menschen online befragt.

