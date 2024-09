Drohung per E-Mail gegen mehrere Schulen in Hamburg Stand: 09.09.2024 10:55 Uhr An mehreren Hamburger Schulen ist am Montagmorgen der Unterricht ausgefallen. Grund war eine E-Mail, in der mit einem Sprengstoffanschlag gedroht wurde.

Die Droh-Mail war nach Angaben der Polizei vor Schulbeginn bei fünf Schulen eingegangen. Darunter waren das Johanneum in Winterhude und die Ida Ehre Schule in Harvestehude. Dort hingen Schilder an den Türen, auf denen stand, dass die Schülerinnen und Schüler wegen eines Polizeieinsatzes wieder nach Hause gehen sollen. Die Eltern waren schon am Morgen per E-Mail informiert worden und sollten dafür sorgen, dass ihre Kinder zu Hause bleiben und sich den Schulen nicht nähern.

Polizei findet nichts Verdächtiges

Die alarmierte Polizei nahm die Drohung ernst. Polizistinnen und Polizisten durchsuchten die Schulgebäude. Sie fanden jedoch keine verdächtigen Gegenständen oder Personen. Laut Schulbehörde konnte der Unterricht an den fünf Schulen am Vormittag fortgesetzt werden - wenn auch mit einer kleinen Verspätung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.09.2024 | 11:00 Uhr