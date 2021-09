Prozessbeginn: Marihuana im Keller angebaut und verkauft Stand: 03.09.2021 12:27 Uhr Vor dem Hamburger Landgericht ist seit Freitag ein Mann aus Bramfeld angeklagt, der im großen Stil Drogen aus einer Kellerplantage verkauft haben soll. Laut Anklage verdiente er damit über 150.000 Euro.

Dem Angeklagten drohen mehrere Jahre Gefängnis. Die Strafkammer deutete zum Prozessauftakt an, dass sich der 38-Jährige bei einer Verurteilung auf vier Jahre Haft einstellen muss.

Angeklagter hofft auf Bewährungsstrafe

Auf den ersten Blick ist der Angeklagte ein ganz seriös daherkommender Mann mit schwarzem Jackett und dunkler Hornbrille. Er nimmt die Ankündigung des Gerichts äußerlich reglos auf, obwohl er nach Aussage seiner Anwältin auf eine Bewährungsstrafe hofft.

Plantage im Keller eines Freundes

Die Marihuana-Plantage soll er zusammen mit einem Freund in dessen Keller in einem Mehrfamilienhaus angebaut haben. Der Freund ist dafür bereits verurteilt. Und auch der Angeklagte hat schon einmal wegen Drogenhandels vor Gericht gesessen. Er bekam 2014 eine Bewährungsstrafe, nachdem in seiner Wohnung Marihuana gefunden worden war. Damals hatte er beteuert, nie wieder zu dealen. Dann aber zog er mit der Plantage offenbar einfach in den Keller seines Bekannten um.

AUDIO: Landgericht Hamburg: Prozess um Drogenverkauf beginnt (1 Min) Landgericht Hamburg: Prozess um Drogenverkauf beginnt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.09.2021 | 13:00 Uhr