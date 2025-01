Stand: 30.01.2025 16:30 Uhr Proteste in Hamburg gegen AfD-Politikerin von Storch

Zeitweise mehr als 200 Menschen haben am Mittwochabend in Hamburg gegen einen TV-Auftritt der AfD-Politikerin Beatrix von Storch demonstriert. Laut Polizei verlief der Protest friedlich. Zunächst wollten rund 100 Demonstrierende von Storch am Bahnhof Altona abfangen, sie saß dann aber offenbar nicht in dem erwarteten Zug. Die 53-Jährige war als Gast in die ZDF-Sendung "Markus Lanz" eingeladen. Auf der Rückseite des Produktionsgebäudes in Bahrenfeld gab es dann weitere Proteste. Die Versammlung löste sich nach Ende der Sendungsaufzeichnung auf.

