Protest gegen Kohle-Energie: Polizei räumt Brücke

Mehrere Hundert Menschen haben am Freitag gegen die Nutzung von Kohle-Energie in Hamburg demonstriert. Im Rahmen einer Fahrrad-Demonstration versammelten sich Klima-Aktivisten vor der Zufahrt des Kohlekraftwerks Moorburg. Zugleich besetzten Demonstranten die nur wenige Hundert Meter entfernte Kattwykbrücke im Hamburger Hafen. Mehrere Demonstranten seilten sich ab, ein Transparent wurde entrollt.

Brücke stundenlang blockiert

Schließlich blockierten etwa 120 Demonstranten die Brücke mehrere Stunden lang. Am Nachmittag begann die Polizei damit, sie zu räumen. Die Aktivisten würden wegen Nötigung in Gewahrsam genommen, hieß es. Sie wurden in mehrere bereitgestellte Busse gebracht, um die Personalien aufzunehmen.

Verkehr im Hafen gestört

Der Verkehr im Hafen wurde durch verschiedene Blockade-Aktionen seit dem Morgen empfindlich gestört. Einige Aktivisten wollten sogar den Schiffsverkehr zum Kohlekraftwerk Moorburg unterbrechen.

Ausstieg aus Kohle-Energie gefordert

Gemeinsames Anliegen der Gruppen "Fridays for Future", BUND und "deCOALonize" ist ein Ausstieg aus der Kohlekraft. Das Kraftwerk Moorburg soll bis 2025 abgeschaltet werden, so die Forderung der Aktivisten. "Wir gehen dorthin, wo der Klimawandel gemacht wird", heißt es im Aufruf zu der Demo.

Auch am Wochenende sind Aktionen geplant, mit denen sich die Gruppen nach eigenen Worten der Klimakatastrophe in den Weg stellen und die Kohleinfrastruktur im Hamburger Hafen blockieren wollen.

