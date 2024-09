Stand: 13.09.2024 18:15 Uhr Polizei fasst Brandstifter auf St.Pauli

Die Polizei hat auf St.Pauli einen mutmaßlichen Brandstifter vorläufig festgenommen. Er soll in der Seilerstraße Müll, zwei Abfalltonnen und einen Rollcontainer angezündet haben. Dabei wurde unter anderem ein leerstehendes Gebäude beschädigt. Die Polizei entdeckte den Mann, als dieser gerade versuchte im Nobistor zwei weitere Mülltonnen in Brand zu setzen. Der 35-Jährige hält sich laut Polizei nicht legal in Deutschland auf.

