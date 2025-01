Stand: 10.01.2025 09:47 Uhr Polit-Prominenz beim 30. Blankeneser Neujahrsempfang

Der Blankeneser Neujahrsempfang hat in diesem Jahr Jubiläum gefeiert. Schon zum 30. Mal lud der "Hamburger Klönschnack" zum Medientreff - traditionell mit viel Polit-Prominenz und bissigen Reden. Mit dabei war neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Kultursenator Carsten Brosda (beide SPD) auch FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte seine Zusage kurzfristig zurückgezogen. Er besuchte am Abend eine andere Veranstaltung in Hamburg.

