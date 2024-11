Pogromnacht vor 86 Jahren: Gedenken im Hamburger Grindelviertel Stand: 09.11.2024 20:25 Uhr Im Hamburger Grindelviertel haben Hamburgerinnen und Hamburger am Samstagabend der Pogromnacht am 9. November vor 86 Jahren gedacht. Anhänger und Anhängerinnen des Nationalsozialismus drangsalierten und töteten damals in ganz Deutschland Juden, verwüsteten ihre Geschäfte und brannten Synagogen nieder.

Gedenken gab es am Standort der ehemaligen Bornplatz-Synagoge im Hamburger Grindelviertel, die am 9. November 1938 von den Nazis in Brand gesteckt wurde. Hier versammelten sich am frühen Abend rund 300 Menschen. Dabei machte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Hamburg, Philipp Stricharz, deutlich, wie aktuell das Thema Antisemitismus ist.

Jüdische Gemeinde: "Spüren Druck, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden"

Denn seit dem Überfall der Hamas auf Israel und dem seitdem andauernden Gaza-Krieg ist die Zahl antisemitischer Straftaten auch in Deutschland stark gestiegen. Stricharz: "Wir spüren einen immer stärkeren Druck, aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Es ist immer weniger möglich, mit israelischen, mit jüdischen Symbolen in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein. Und das ist genau das, was Antisemiten wollen."

Tschentscher: "Wir dulden keinen Antisemitismus"

Im Vorfeld der Veranstaltung auf dem Bornplatz hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) klargestellt: "Jüdinnen und Juden haben einen festen Platz in unserer Stadtgesellschaft", und er ergänzte: "Wir dulden keinen Antisemitismus."

Im Hamburger Grindelviertel stellten Anwohnerinnen und Anwohner Kerzen an die Stolpersteine im Viertel. Die Stolpersteine erinnern an Opfer Nationalsozialismus. Mit der Aktion "Grindel leuchtet" erinnerten sie an die Jüdinnen und Juden, die vor dem Holocaust hier und in anderen Stadtteilen lebten

Bornplatzsynagoge wird wieder aufgebaut

Die Bornplatzsynagoge am Grindel war ein Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg und weit darüber hinaus. Am 9. November 1938 setzte ein nationalsozialistischer Mob das Gebäude in Brand. Im Jahr darauf wurde es auf Kosten der jüdischen Gemeinde abgerissen. Heute erinnert nur ein großes Mosaik im Boden an die Umrisse des Gotteshauses. Und für einen Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge laufen die Vorarbeiten. Bund und Stadt geben dafür jeweils 65 Millionen Euro.

