Planten un Blomen: Japan Festival in Hamburg Stand: 23.06.2024 13:30 Uhr Heute findet im Hamburger Park Planten un Blomen das Japan Festival statt. Anlass ist das 35-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Hamburgs mit der japanischen Metropole Osaka.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes und vielfältiges Programm aus Kultur, Sport, Musik, Kunst und Gastronomie. Es gibt Sushi- und Sake-Stände, Trommel-Gruppen, Manga-Figuren und Tee-Zeremonien.

Städtepartnerschaft mit Osaka gewürdigt

Die Städtepartnerschaft mit Osaka sei ein wichtiges Fundament für die guten deutsch-japanischen Beziehungen, sagte Staatsrätin Liv Assmann bei der Eröffnung des Festivals. Die starke Präsens Japans in Hamburg sei für die Hansestadt von großer Bedeutung. "Sie findet ihren Ausdruck in den hier lebenden Japanerinnen und Japanern, in Feierlichkeiten wie der Wahl der Kirschblütenkönigin, in Orten der Begegnung - wie dem heutigen Japan Festival - und natürlich auch in unseren wirtschaftlichen Beziehungen", sagte Assmann. So würden in Hamburg ansässige japanische Unternehmen wie Panasonic oder Olympus den Wirtschaftsstandort stärken.

Das alles soll heute gefeiert werden. Auch die abendlichen Wasserlichtspiele im Park Planten un Blomen stehen im Zeichen japanischer Musik.

Tschentscher empfängt Osakas Bürgermeister

Am Montagnachmittag empfängt Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) seinen Amtskollegen Hideyuki Yokoyama aus Osaka. Der Gast trägt sich im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. Anschließend ist ein Senatsempfang zu Ehren der japanischen Delegation geplant, die mehrere Tage in Hamburg verbringt.

