Japanisches Kirschblütenfest: Kein Feuerwerk über der Alster Stand: 03.04.2024 15:38 Uhr Das japanische Kirschblütenfest ist ein fester Termin im Hamburger Veranstaltungskalender. Es findet immer im Mai statt - normalerweise mit einem großen Feuerwerk über der Alster. In diesem Jahr fällt es allerdings aus.

Sonst feiern Tausende Menschen das prachtvolle Feuerwerk anlässlich des Kirschblütenfests - entweder mit einem abendlichen Picknick am Alsterufer oder auf einem Boot mit bestem Blick in den Himmel. In diesem Jahr fällt das aus.

Hamburgs Städtepartnerschaft mit Osaka wird gefeiert

Immerhin wird in diesem Jahr Hamburgs Städtepartnerschaft mit Osaka wird gebührend gefeiert. Osaka ist wie Hamburg eine Hafenstadt, hat rund 2,7 Millionen Einwohner und ist seit 35 Jahren Partnerstadt von Hamburg. Am 23 Juni gibt es ein Fest in Planten un Blomen. Zu diesem Anlass besucht der Bürgermeister von Osaka, Hideyuki Yokoyama, Hamburg. Nach Angaben der Deutsch-Japanische Gesellschaft zu Hamburg gibt es im kommenden Jahr dann wieder ein Feuerwerk zum Kirschblütenfest.

