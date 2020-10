Petition für mehr Pop-up-Radwege in Hamburg übergeben Stand: 24.10.2020 16:03 Uhr Mehr als 13.000 Menschen haben die Online-Petition "Pop-up-Radwege in Hamburg jetzt!" unterschrieben. Am Sonnabend wurde ein solcher Radweg auf der Reeperbahn eingerichtet.

Der Fahrradclub ADCF übergab 13.065 Unterschriften für die Online-Petition "Pop-up-Radwege in Hamburg jetzt!" an Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Gemeinsam mit den Unterschriften erhielt Tjarks eine Liste mit 144 Straßen, auf denen sich Bürgerinnen und Bürger solche Radwege wünschen. Eine davon ist die Reeperbahn, auf der der ADFC am Sonnabend im Rahmen der Unterschriften-Übergabe für ein paar Stunden einen vorübergehenden Radweg einrichtete.

Mit der Petition fordert der ADFC vom Hamburger Senat die zügige Einrichtung von vorübergehenden Radwegen auf allen mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen in der Hansestadt. Ein Pop-up-Radweg ist ein kurzfristig eingerichteter Radweg, der Radfahrerinnen und Radfahrern mehr Platz und Sicherheit geben soll. Dazu sollen ohne großen Aufwand die jeweils äußeren Fahrbahnspuren der Straßen als Radwege abgetrennt werden.

Beim Schlump erster offizieller Pop-up-Radweg

Seit Anfang September gibt es bereits in der Straße Beim Schlump den ersten offiziellen Hamburger Pop-up-Radweg. Er wurde zunächst für zwölf Monate eingerichtet, um Erfahrungen und Erkenntnisse zu sammeln, die in einen späteren Umbau der Straße einfließen könnten. Ein weiterer solcher Radweg soll noch in diesem Jahr in der Max-Brauer-Allee zwischen Holstenstraße und Stresemannstraße entstehen.

