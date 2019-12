Stand: 22.12.2019 18:18 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Flughafen erwartet Ansturm zu Weihnachten

Der Hamburger Flughafen erwartet am Montag die meisten Passagierinnen und Passagiere im Weihnachtsverkehr und damit deutlich mehr Fluggäste als an den üblichen Tagen im Jahr. 159 Maschinen werden abheben. Viele Reisende fliegen über die Feiertage nach Südeuropa. Spanien und Portugal zählen wie schon in den vergangenen Jahren zu den beliebtesten Zielen. Aber auch Ziele in Griechenland und der Türkei stehen vergleichsweise häufig auf den Abflugtafeln.

Reisende sollten an Weihnachten mehr Zeit einplanen

Insgesamt rechnet der Flughafen am Tag vor Heiligabend mit knapp 18.000 Passagieren. Deshalb wird Reisenden empfohlen, früher als sonst anzureisen. In den Spitzenzeiten könne es zu Warteschlangen beim Check-in und an den Sicherheitskontrollen kommen. Wartezeiten an der Gepäckaufgabe können mit dem Vorabend-Check-in umgangen werden. Dieser Service wird allerdings nach Flughafen-Angaben nur von Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss und Condor angeboten.

Hamburger Flughafen: Ansturm vor den Feiertagen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 23.12.2019 06:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Der Hamburger Flughafen erwartet am Montag den größten Ansturm im Weihnachtsverkehr. Knapp 18.000 Menschen starten von Fuhlsbüttel aus in die Feiertage. Dietrich Lehmann berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hamburger Flughafen als Verkehrsknotenpunkt

Auf Heiligabend folgt dann der ruhigste Tag am Hamburger Flughafen. Dann werden nur gut 11.000 Passagiere bei 102 Abflügen erwartet. Und zum ersten Mal findet in diesem Jahr um 18 Uhr in der Flughafenkapelle ein Weihnachtsgottesdienst für Reisende und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen statt.

Eher ruhig wird es dann am ersten Weihnachtstag zugehen. Der Flughafen rechnet - im Vergleich zum Heiligabend - nur mit etwa der Hälfte der Passagierinnen und Passagiere. Insgesamt fliegen zwischen dem 21. und 26. Dezember rund 90.000 Menschen ab Hamburg. Etwa 800 Starts sind nach Angaben des Flughafens geplant.

Ufo droht mit Streiks nach Weihnachten

Unterdessen drohte die Kabinengewerkschaft Ufo im Tarifkonflikt mit der Lufthansa mit weiteren Streiks. Nach den Weihnachtstagen seien jederzeit kurzfristig Streikaufrufe möglich, teilte Ufo am Sonntagabend nach Gesprächen zwischen der Gewerkschaft, Lufthansa und den designierten Schlichtern und Schlichterinnen in Frankfurt mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.12.2019 | 06:00 Uhr