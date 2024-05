Otto-Konzern zeigt sich trotz gesunkener Umsätze zufrieden Stand: 29.05.2024 13:41 Uhr Der Hamburger Otto-Konzern leidet wie fast die gesamte Handelsbranche unter sinkenden Umsätzen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen mit Sitz in Bramfeld rund sechs Prozent weniger Waren und Dienstleistungen verkauft.

Hohe Inflation, allgemeine Verunsicherung - das drückt bei vielen Kunden und Kundinnen des Otto-Konzerns auf die Stimmung. Online und per Katalog wird weniger bestellt. Dennoch ist Otto-Vorstandschef Alexander Birken insgesamt zufrieden: "Weil der gesamte Markt in einer außerordentlich schwierigen Situation ist. Ich brauche Ihnen nichts von den Insolvenzen und ähnlichen Dingen erzählen, was gerade im Handelssegment passiert. Wenn ich das damit vergleiche, stehen wir sehr gut da."

Spielzeugläden geschlossen, Stellen abgebaut

Um zu sparen, hat Otto zum Beispiel die Spielzeugläden der Marke Mytoys geschlossen. Und seit 18 Monaten gilt es in weiten Teilen des Unternehmens ein Einstellungsstopp. In Hamburg gibt es deshalb inzwischen rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger als vor einem Jahr. Weltweit wurden etwa 3.000 Stellen abgebaut.

Für dieses Jahr geht Otto davon aus, dass der Umsatz nicht weiter schrumpft. Der Unternehmensgewinn soll dagegen kräftig steigen.

