Ottifanten-Doppeldeckerbus fährt nun durch Hamburg Stand: 06.06.2024 13:16 Uhr In Hamburg gibt es jetzt einen Ottifanten-Bus. Am Donnerstag hat der rote Doppeldecker-Bus mit den von Otto Waalkes gezeichneten Ottifanten an den Landungsbrücken seinen Dienst aufgenommen - natürlich in Anwesenheit des berühmten Komikers und Zeichners.

Nachdem der 75-Jährige ein rotes Band am vorderen Einstieg durchgeschnitten hatte, setzte sich Waalkes auch kurz hinter das Steuer des roten Busses und ließ sich von zahlreichen Fotografierenden ablichten. Noch am Vormittag ging der Bus mit Touristen an Bord auch schon auf seine Stadtrundfahrt. Für die ersten Gäste war die Fahrt nicht nur umsonst, es gab zudem auch einen Ottifanten-Schlüsselanhänger aus Plüsch für die Reisenden.

Küssende Ottifanten

Auf dem Bus sind mehrere Ottifanten zu sehen - darunter einer mit gelber Regenkleidung, einer mit Fernglas und zwei sich küssende Ottifanten. Auch die Rückseite des Busses dürfte so manchen zum Schmunzeln bringen: Dort ist übergroß die Rückseite eines Ottifanten abgebildet.

Ottifanten gibt es seit 1973

Die Ottifanten sind ein Markenzeichen des in Emden geborenen Komikers, Malers, Sängers und Schauspielers. Sie tauchten 1973 zum ersten Mal auf einem Plattencover auf. Waalkes lebt mittlerweile in Hamburg.

