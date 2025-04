Ostermarsch in Hamburg: "Lernfähig statt kriegstüchtig" Stand: 21.04.2025 11:29 Uhr In Hamburg haben sich erste Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Ostermarsch versammelt. Das Motto lautet in diesem Jahr: "Lernfähig statt kriegstüchtig".

Das Hamburger Forum für Völkerverständigung und weltweite Abrüstung e.V. hat dazu aufgerufen. Dabei wird der Verein von weiteren Hamburger Friedensinitiativen sowie von der Gewerkschaft ver.di unterstützt. Um 12.30 Uhr startet der Hamburger Ostermarsch mit einer Osterandacht. Um 13 Uhr folgt dann die Auftaktkundgebung an der Ecke Landwehr/Hasselbrookstraße. Die Abschlusskundgebung ist für 15 Uhr an der Ecke Lange Reihe/Höhe Carl-von-Ossietzky-Platz geplant.

Friedensintiativen gegen Umschlag militärischer Güter

Vom Hamburger Senat fordert das Hamburger Forum unter anderem die strikte Einhaltung des Verfassungsgebots Friedensstadt Hamburg. Die Initiative ist gegen einen Umschlag militärischer Güter über den Hamburger Hafen. Außerdem sollte die militärische Produktion in zivile umgewandelt werden, so die Forderung der Friedensinitiative.

Ostermärsche schon in Niedersachsen und Bremen

Am Karsamstag hatten bereits mehrere Tausend Menschen an Ostermärschen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern teilgenommen. In Hannover zählte die Polizei etwa 1.000 Teilnehmende. Es gingen aber auch Menschen in weiteren Orten wie Braunschweig, Göttingen und Goslar sowie auf der Nordseeinsel Norderney auf die Straße. Auch in Schleswig-Holstein demonstrierten am Sonnabend hunderte Menschen für Frieden und gegen Aufrüstung. Ostermärsche gab es unter anderem in Lübeck, Flensburg und Eutin. Etwa 800 Menschen beteiligten sich an den Ostermärschen in Mecklenburg-Vorpommern.

