Organisator von Hamburger Großdemo Abaci bekommt Hassmails Stand: 25.01.2024 21:01 Uhr Der SPD-Abgeordnete Kazim Abaci hat die Hamburger Großdemo gegen Rechtsextremismus mitorganisiert und bekommt deshalb Hassmails. Deshalb will der Unternehmer nun Strafanzeige erstatten.

Es sind übelste Beschimpfungen und Hass-Tiraden, die im Postfach von Kazim Abaci angekommen sind. Jetzt hat der Unternehmer sie öffentlich gemacht. Wörtlich heißt es in einer Mail: "Arabische Schweine reden über Demokratie. Ziehen Sie dorthin, wo Sie hingehören. Es lebe die AfD." Und in einem Facebook-Kommentar macht sich ein User über einen tragischen Todesfall in Abacis Familie lustig und schreibt: "Denk an deine Strafe".

Abaci will sich durch Hass nicht einschüchtern lassen

15 bis 20 Hasskommentare hat Abaci bislang gezählt. Sie stehen offensichtlich im direkten Zusammenhang mit der Großdemo gegen Rechtsextremismus, die er mitorganisert hatte. Es sei nicht die erste Hass-Welle, sagt Abaci: Immer, wenn er sich gegen Rechts positioniere, bekomme er diese Mails und solche Kommentare auf Facebook. Er werde sich aber auch weiterhin nicht einschüchtern lassen, so Abaci gegenüber NDR 90,3.

"Hasskriminalität" in Hamburg deutlich angestiegen

Erst kürzlich hatte eine Anfrage der Linksfraktion ergeben, dass die Zahl von Straf- und Gewalttaten im Bereich der sogenannten Hasskriminalität in Hamburg deutlich angestiegen ist.

