Oberbillwerder: Verwunderung über üppige Parkplatz-Pläne Stand: 21.09.2022 08:02 Uhr Hamburgs geplanter Stadtteil Oberbillwerder soll besonders autoarm werden. Dennoch sieht die städtische Planungsgesellschaft IBA 5.000 Stellplätze allein in Parkhäusern vor.

50 Teilnehmende des öffentlichen Infoabends am Dienstag im Gymnasium Allermöhe und auch Experten und Expertinnen wunderten sich: Auf 6.500 geplante Wohnungen kommen gleich 5.000 öffentliche Parkplätze. Daraus ergibt sich ein sogenannter Stellplatzschlüssel von 0,77. Im ursprünglichen Plan war nur 0,6 vorgesehen. Dazu kommen noch unzählige Stellplätze auf den Reihenhaus-Grundstücken.

Sorge um Ausweich-Parkverkehr

Sind so viele Parkplätze korrekt in einem autoarmen Vorzeigestadtteil? Nein, sagten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Diskussion. Die Chefin der Planungsgesellschaft IBA, Karen Pein, versuchte zu beruhigen. "Unser Angebot an neuen Buslinien und Carsharing-Leihwagen ist attraktiv. Es kann gut sein, dass weniger als 5.000 Parkplätze nachgefragt werden, sagte sie.

Doch sicher ist sie nicht, denn andererseits meint Pein, könne es sein, dass bei zu wenig Stellplätzen Menschen aus Oberbillwerder im angrenzenden Bergedorf-West parken würden.

Wohnungsbau soll 2026 starten

Der Wohnungsbau beginnt erst in vier Jahren. Oberbillwerder ist nach der Hafencity Hamburgs zweitgrößtes Stadtentwicklungsprojekt und wird der 105. Stadtteil der Hansestadt.

