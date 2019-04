Stand: 16.04.2019 12:10 Uhr

Notre-Dame: Hamburger Kirchen läuten zur Trauer

Mit einem Trauergeläut und einer Andacht im Hamburger Michel haben die Hauptkirchen der Hansestadt am Dienstag ihre Verbundenheit mit der vom Feuer zerstörten Kathedrale Notre-Dame in Paris ausgedrückt. "Menschen in aller Welt und auch wir hier in Hamburg stehen erschüttert vor der Verwüstung von Frankreichs bedeutendster Kirche", sagte die evangelisch-lutherische Bischöfin Kirsten Fehrs. "Zu Beginn der Karwoche, die ja ohnehin eine Zeit der Trauer ist, wissen wir uns mit den Christinnen und Christen Frankreichs einig in Gedenken und Gebet."

Andacht im Michel

Neben den Glocken des Michel läuteten auch die Hauptkirchen St. Petri, St. Nikolai, St. Jacobi und St. Katharinen am Mittag. Die Katholische Kirche beteiligte sich mit dem St. Marien-Dom. Die Kathedrale Notre-Dame in Paris sei ein Symbol des Glaubens weit über Paris hinaus, erklärte Erzbischof Stefan Heße. Seit Jahrhunderten werde dort gebetet und Gottesdienst gefeiert. "Auch ich habe dort schon die Heilige Messe mitgefeiert. Es ist ein sehr großer Verlust." Im Michel läuft zur Stunde eine Andacht, bei der Orgelstücke gespielt werden, die in Notre-Dame entstanden sind.

Hamburger Reaktionen auf den Notre-Dame-Brand NDR 90,3 - 16.04.2019 12:00 Uhr In Hamburg haben Politiker und Kirchenvertreter entsetzt auf den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame reagiert. Anette van Koeverden berichtet.







"Es tut weh"

Hamburger Politiker reagierten ebenfalls entsetzt auf den Brand. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach von einem sehr großen Verlust. Hamburg fühle mit der französischen Hauptstadt, erklärte er auf Twitter. Es tue weh, das Wahrzeichen in unserem Nachbarland brennen zu sehen, teilte die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) mit.

Der Brand habe ein herausragendes Denkmal zerstört, das wie kaum ein anderes Bauwerk die französische Identität präge, meint Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Er sei in Gedanken in Paris.

Notre-Dame: "Wiederaufbau dauert mindestens zehn Jahre" NDR Info - 16.04.2019 09:38 Uhr Autor/in: Andreas Sperling/ Barbara Schock-Werner Nach dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist die Frage, wie groß die Schäden sind. Die frühere Dombaumeisterin in Köln, Barbara Schock-Werner, wagt ein paar Einschätzungen.







