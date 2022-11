Norddeutsche Seehäfen: Bund soll mehr Geld bereitstellen Stand: 18.11.2022 16:18 Uhr Die Wirtschafts- und Verkehrsministerinnen und -minister der fünf Küstenländer haben nach ihrer gemeinsamen Konferenz am Freitag in Hamburg den Bund aufgefordert, mehr Geld für die norddeutschen Seehäfen bereitzustellen. Beim Streit um den Schlick aus dem Hamburger Hafen sind die Chancen für einen Kompromiss etwas größer geworden

Von der Wirtschaftskraft der Häfen profitiere ganz Deutschland, aber die Infrastruktur werde fast ausschließlich von den Ländern finanziert, kritisieren die norddeutschen Ministerinnen und Senatoren. Das müsse sich ändern. Gerade in Zeiten, in denen die Häfen für den Import von Flüssig-Erdgas oder Wasserstoff gebraucht werden. Im Klartext: Der Bund sollte mehr zahlen. Der habe auch bereits zugesagt, sich im Rahmen der Nationalen Hafenstrategie stärker zu engagieren, heißt es in einer Erklärung nach der Ministerkonferenz.

Elbschlick: Chance auf Kompromiss wächst

Im Streit um den Schlick aus dem Hamburger Hafen gibt es zwar noch keine Lösung, aber die Zeichen stehen etwas weniger auf Konfrontation. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat angekündigt, dass es noch einmal Gespräche mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein geben soll, an denen auch der Bund beteiligt wird - um einen Kompromiss zu finden.

Niedersachsen hatte mit einer Klage gedroht, falls Hamburg Elbschlick vor der Vogelschutzinsel Scharhörn verklappt. Laut Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) ist die Klage noch nicht vom Tisch.

Schiffbau: Gemeinsamer Appell an Bundesregierung

Auch um die Zukunft des Schiffbaus ging es bei der Konferenz. Die Minister und Senatoren haben einen gemeinsamen Appell an die Bundesregierung unterzeichnet, dabei die Chancen der Energiewende zu nutzen. Werften und Zulieferer sollen einen wichtigen Beitrag leisten, zum Beispiel beim Ausbau der Offshore-Wind-Energie.

