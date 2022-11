Hamburger Hafenschlick: Niedersachsen verschärft den Ton

Stand: 03.11.2022 06:00 Uhr

Im Streit um den Hamburger Hafenschlick verschärft die neue niedersächsische Landesregierung den Ton. Im Koalitionsvertrag kündigen SPD und Grüne in Hannover an, dass sie notfalls gegen Hamburger Pläne klagen will.