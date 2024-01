Nonstop-Flug von Hamburg nach New York bald möglich? Stand: 02.01.2024 20:09 Uhr Von Hamburg nach New York fliegen - das geht zurzeit nur mit mindestens einem Umstieg. Doch eine neue Airbus-Maschine könnte die Verbindung wieder aufleben lassen. Wirtschaft und Tourismus hoffen bereits.

Jahrzehntelang gab es von Hamburg eine direkte Flugverbindung in die Vereinigten Staaten: New York und Atlanta wurden von den Airlines "Panam", "Delta" und "United" angeflogen. Doch im Oktober 2018 stellte "United" den Transatlantikflug ein. Die Verbindung habe nicht den wirtschaftlichen Erwartungen entsprochen, heiß es damals.

Airbus baut Flugzeug mit hoher Reichweite

Doch die Wirtschaftlichkeit auf dieser Linie könnte eine neue Maschine bringen, die in Finkenwerder gebaut wird: Die A321 XLR - ein Flugzeug mit einem extra Tank für eine besonders lange Reichweite - so verspricht es Airbus. Bis zu 8.700 Kilometer kann die Maschine schaffen - ideal für Ziele wie New York, Atlanta und Miami oder auch China.

Hamburg Airport spricht mit Fluglinien

Rund um den Globus haben Fluggesellschaften Interesse. In den Airbus-Büchern stehen 550 Festbestellungen. Am Flughafen in Fuhlsbüttel laufen hinter den Kulissen schon Gespräche. "Wir sprechen insgesamt Fluggesellschaften an, die den A321 XLR bestellt haben und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren die eine oder andere Verbindung Richtung USA hinbekommen", so Christian Kunsch, Geschäftsführer Flughafen Hamburg.

Wirtschaft und Tourismus würden wohl profitieren

Laut Handelskammer dürfte auch der Wirtschaftsstandort Hamburg von der Verbindung profitieren. "Hamburg ist auf der globalen Landkarte immer noch zu wenig vernetzt", so Geschäftsführer Malte Heyne. Der Tourismus ebenso: Denn die Zahlen von US-Touristinnen und -Touristen sind, abgesehen vom "Corona-Knick", kontinuierlich gestiegen.

Weitere Informationen Airbus weiht Montagehalle für neues Langstreckenflugzeug ein In der neuen, modernen Halle wird das Unternehmen künftig die Rumpfteile des A321 XLR ausrüsten. 400 Menschen sollen dort arbeiten. (30.08.2023) mehr Hamburg: Neuer Langstrecken-Airbus absolviert Jungfernflug In Finkenwerder ist erstmals ein Airbus der neuen Baureihe A321XLR gestartet. Er soll besonders lange Strecken fliegen können. (15.06.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 02.01.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus Luft- und Raumfahrt