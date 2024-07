Neues Schwergutschiff im Hamburger Hafen getauft Stand: 15.07.2024 12:36 Uhr Im Hamburger Hafen ist am Montag das neueste Schiff der Schwergutreederei United Heavy Lift getauft worden. Die "UHL Fable" gilt als vergleichweise umweltfreundlich - obwohl das Schiff mit Diesel, beziehungsweise Schweröl fährt.

Dunkelblauer Rumpf und zwei markante Kräne an Deck: Die "UHL Fable" ist ein echter Packesel, der selbst seine Ladung von Land aufs Schiff und umgekehrt heben kann. Geladen wird fast alles, was nicht in einen Container passt. Reederei-Chef Andreas Rolner sagte, UHL transportiere zum Beispiel Windkraftanlagen oder Komponenten für Kraftwerke - und manchmal auch große Jachten.

UHL-Flotte gilt als vergleichsweise umweltfreundlich

Knapp 150 Meter lang ist das Schwergutschiff und verbraucht dabei lediglich 21 Tonnen Treibstoff pro Tag - dank eines spritsparenden Schiffsdesigns. Vergleichbare Schwergutschiffe brauchen meistens die Hälfte mehr. Die Flotte der Hamburger Reederei UHL gilt als umweltfreundlichste der gesamten Branche weltweit. Unter anderem deshalb, weil die Schiffe auch mit Biodiesel betrieben werden können.

AUDIO: Schwergutschiff "UHL Fable": Taufe in Hamburg (1 Min) Schwergutschiff "UHL Fable": Taufe in Hamburg (1 Min)

Umwege wegen Krise im Roten Meer

Zu schaffen macht der Reederei aktuell, dass wegen der Krise im Roten Meer große Umwege gefahren werden müssen - um die Südspitze Afrikas oder um Südamerika. Reederei-Chef Rolner geht davon aus, dass die Lage noch mehrere Jahre kritisch bleibt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.07.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Hamburger Hafen