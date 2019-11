Stand: 04.11.2019 06:22 Uhr

Neues Landesprogramm gegen Rechtsextremismus

Der Hamburger Senat will der Bürgerschaft in dieser Woche sein neues Landesprogramm "Hamburg - Stadt mit Courage" vorlegen. Mit dem Programm zur Vorbeugung und Bekämpfung von Rechtsextremismus will der Senat ein klares Signal setzen, dass Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung keinen Platz in der Gesellschaft haben.

Herausforderung: Hetze im Internet

Schon im ersten Landesprogramm von 2013 wird deutlich: Hamburg beschränkt sich nicht auf die Strafverfolgung des organisierten Rechtsextremismus. "Prävention und Bekämpfung haben für den Senat unverändert eine hohe Bedeutung", heißt es in der Einleitung zum aktuellen Landesprogramm, das NDR 90,3 vorliegt. Eine große Herausforderung sei, das in Sozialen Netzwerken immer häufiger gegen Amts- und Mandatsträger gehetzt werde. Zunehmend gerieten auch engagierte Privatpersonen und Bürgerinititativen ins Visier von rechtsextremen Gruppen.

Am Mittwoch Thema in der Bürgerschaft

Seit 2013 fördert der Senat diverse Präventions- und Beratungsangebote gegen Rechtsextremismus. Die Präventionsprojekte werden zu 80 Prozent über das Bundesprogramm "Demokratie leben" finanziert. Am Mittwoch ist das neue Landesprogramm Thema in der Bürgerschaft. Dann wird auch über die Benennung eines Antisemitismus-Beauftragten diskutiert.

