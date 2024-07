Neues Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" erstmals in Hamburg Stand: 02.07.2024 07:54 Uhr Das neue Kreuzfahrtschiff "Queen Anne" ist am Dienstagmorgen erstmals in Hamburg eingelaufen. Es legte am Kreuzfahrtterminal Steinwerder an.

Begleitet von der Fontäne eines Feuerlöschbootes fuhr die "Queen Anne" bei ihrer Premiere in Hamburg auf der Elbe. Nur wenige Schaulustige bestaunten die majestätische Ankunft - zum Beispiel vom Fischmarkt aus.

Fahrt durch die Ostsee folgt

Im Laufe des Tages soll es eine Empfangszeremonie geben. Am Abend soll das Schiff gegen 19 Uhr Hamburg wieder verlassen. Geplant ist eine Fahrt durch die Ostsee, danach soll das Kreuzfahrtschiff am 11. Juli in Kiel anlegen.

Platz für fast 3.000 Gäste

Die "Queen Anne" ist ein Schwesterschiff der bekannten "Queen Mary 2". Nach Angaben der britischen Reederei Cunard Line ist das Schiff 322 Meter lang und bietet fast 3.000 Gästen Platz. Cunard Line gehört zum Kreuzfahrtkonzern Carnival.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.07.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Schifffahrt Hamburger Hafen