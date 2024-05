U2 und U4 in Hamburg: Sperrung für Teilstück endet am Montag Stand: 05.05.2024 07:43 Uhr Eine der längsten Streckensperrungen der Hamburger U-Bahn geht zu Ende. Ab Montag rollen Züge der U2 und U4 wieder durch - von und nach Billstedt und Mümmelmannsberg. Der Ersatzverkehr mit Bussen am U-Bahnhof Horner Rennbahn endet.

40.000 bis 50.000 Fahrgäste werden am Montag wohl aufatmen: Endlich kein Umsteigen mehr in Busse zwischen den Haltestellen Rauhes Haus und Legienstraße. Immerhin bekam der Ersatzverkehr recht gute Noten. Hochbahnchef Robert Henrich meint: "Wir haben alles daran gesetzt, den Ersatzverkehr so gut wie möglich zu machen - mit Direktbus und einer engen Taktung." Ein Ersatzverkehr sei aber natürlich nie so gut wie die U-Bahn selbst.

Fahrgäste müssen weiter den Zug wechseln

Doch die Fahrgäste müssen vorübergehend noch an der Horner Rennbahn den Zug wechseln. "Das heißt, man geht einmal aufs andere Gleis, wechselt den Zug und fährt dann weiter", so Henrich. Und das werde auch noch ungefähr bis zum Frühjahr 2025 so bleiben. Erst dann würden Fahrgäste wieder durchgehend auf der U2 fahren können. Der Hochbahnchef dankte den Menschen aus Billstedt, Mümmelmannsberg und Horn für ihre Geduld.

Während der Sperrung wurde ein Bahnsteig gebaut, damit in drei Jahren die U4 bis zur Horner Geest rollt. 40.000 Fahrgäste täglich sollen sie nutzen.

