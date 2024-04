Neue Köhlbrandbrücke soll bis zu 5,3 Milliarden Euro kosten Stand: 01.04.2024 13:58 Uhr Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat am Ostermontag die Pläne für einen Ersatzneubau der Köhlbrandquerung im Dockland an der Elbe vorgestellt.

Geplant ist eine neue Brücke mit einer Durchfahrtshöhe von 73,5 Metern. Die neue Brücke wird damit 20 Meter höher sein, als die jetzige Brücke. Die Kosten für den Neubau sollen sich auf 4,4 bis 5,3 Milliarden Euro belaufen. Damit ist eine neue Brücke aber noch rund ein Viertel günstiger als ein Tunnel, der ursprünglich geplant war.

Neue Brücke soll 2040 für Verkehr freigegeben werden

Die 1974 fertiggestellte und für den Hafen wichtige Brücke wird nach jüngsten Daten täglich von rund 34.000 Fahrzeugen genutzt, darunter 12.700 Lastwagen. Sie muss den Angaben zufolge wegen Überlastung und immer neuer Schäden ersetzt werden. Das neue Bauwerk soll 2040 für den Verkehr freigegeben werden.

Neue Brücke soll 100 Jahre halten

Die neue Köhlbrandbrücke soll weitgehend parallel zur alten gebaut werden, bekommt wegen der größeren Höhe aber längere Rampen. Die jetzige Köhlbrandbrücke wird erst abgerissen, wenn die neue in Betrieb ist. Melanie Leonhard geht davon aus, dass die neue Brücke wesentlich länger hält als die jetzige - nämlich etwa 100 Jahre.

Leonhard: "Vorteile einer Brücke überwiegen"

"Nach Abwägung aller unterschiedlichen Querungsalternativen überwiegen die Vorteile einer Brücke", sagte Leonhard bei der Pressekonferenz am Montag. Am Dienstag soll sich der rot-grüne Senat mit der entsprechenden Drucksache befassen und auch darüber entscheiden. "Ich gehe davon aus, dass das Ergebnis morgen einstimmig wird. Ich habe auch keinen Anlass etwas anderes zu glauben", so Leonhard. Anschließend werde die Drucksache der Bürgerschaft zugeleitet.

Umweltverbände kritisieren Windanfälligkeit

Die Umweltverbände NABU und BUND ordneten in einer gemeinsamen Pressemitteilung die präsentierten Pläne als "schlechteste aller möglichen Lösungen" ein. "Eine Brücke mit dieser Höhe wirkt politisch kurzsichtig - gerade in einer Zeit, in der die Klimakrise spürbar und die Haushalte knapp sind. Der Köhlbrand braucht eine solide, keine windanfällige Querung, die ständig gesperrt ist", so NABU und BUND.

Kostenaufteilung ist noch unklar

Inwieweit sich der Bund an den Kosten für den Neubau beteiligt, ist bislang unklar. Die Köhlbrandbrücke war jedoch bereits 2021 zu einer Bundesstraße aufgewertet worden, was eine Förderung durch den Bund möglich gemacht hatte.

