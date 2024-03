Köhlbrandbrücke: Weg für Entscheidung im Senat frei

Stand: 28.03.2024 15:34 Uhr

Der Streit im rot-grünen Hamburger Senat über die Pläne zu einer neuen Köhlbrandquerung ist offenbar beigelegt. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte am Donnerstag an, die Pläne für einen Ersatzneubau am Ostermontag in einer Pressekonferenz vorzustellen.