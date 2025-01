Stand: 14.01.2025 15:56 Uhr Neue Käufer für drei Signa-Immobilien in Hamburg

Drei Hamburger Immobilien des insolventen Signa-Konzerns haben offenbar neue Käufer gefunden. Das berichtet die Immobilien Zeitung. Demnach übernimmt die HanseMerkur Grundvermögen das leer stehende Grundstück am Gänsemarkt. Sie hatte der Signa dafür Geld geliehen, was sie sich jetzt durch den Kauf für offenbar 90 Millionen Euro sichert. Das Grundstück soll nun bebaut werden. Die Alsterarkaden kaufte der Hamburger Investor Harm Müller-Spreer - laut Immobilien Zeitung für rund 130 Millionen Euro. Der britische Vermögensverwalter Attestor sicherte sich das Kaufmannshaus an den Großen Bleichen für etwa 165 Millionen Euro.

