Neue Fahrradstraße an Hamburger Außenalster wird eröffnet Stand: 28.10.2022 06:22 Uhr Tempo 30 für Autos, Fahrräder haben Vorrang - das gilt nun an der Außenalster, an einer der beliebtesten Radstrecken Hamburgs. Die Nebenfahrbahn des Straßenzugs "An der Alster" ist zur Fahrradstraße umgestaltet worden. Seit einigen Tagen kann die Strecke schon befahren werden - offiziell eröffnet wird sie heute.

Rund 900 Meter ist sie lang, die neue Fahrradstraße. Sie führt stadtauswärts vom Ferdinandstor bis zum Schwanenwik, vorbei an den Hotels "Atlantic" und "Le Meridien". Auf der Fahrbahn gibt es eine rote Asphaltschicht und Fahrrad-Piktogramme. Damit wird deutlich: Wer hier mit dem Auto fährt, muss sich dem Radverkehr anpassen. Und vorübergehend soll dafür auch eine Geschwindigkeitsanzeige am Rand der Fahrbahn sorgen.

Kritik des ADFC

Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) ist es in den ersten Tagen aber trotzdem noch zu gefährlichen Situationen gekommen, vor allem durch zu schnelles und zu dichtes Überholen durch Autos. Dass in der Fahrradstraße nicht nur Anlieger, sondern alle mit dem Auto fahren dürfen, sei widersinnig, kritisiert ADFC-Sprecher Dirk Lau. "Denn wo ein Weg ist, da ist in Hamburg auch ein Auto", so Lau.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau Straßenverkehr Fahrrad