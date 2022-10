Neue Beratung für Süchtige in Hamburg geht online Stand: 17.10.2022 10:25 Uhr Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Glücksspiel, Medienkonsum, Essstörungen - viele Hamburgerinnen und Hamburger kämpfen jeden Tag mit Süchten. Bis sie Fachleute um Hilfe bitten, dauert es oft Jahre. Das soll ein neues Online-Angebot ändern.

Anonym und ohne lange Suche nach Angeboten in ihrer Nähe können Süchtige unter www.suchtberatung.digital erste Hilfe finden. Sie können online mit einem Selbsttest prüfen, ob ihr Konsumverhalten überhaupt problematisch ist. Je nach Ergebnis werden dann ein Konsumtagebuch, Hinweise und Verhaltensvorschläge angeboten. Wenn Hamburgerinnen und Hamburger ihre Postleitzahl angeben, kommen sie auf das Angebot hier in der Stadt.

Angebot startet in mehreren Bundesländern

Drei Beratungsstellen beteiligen sich in Hamburg an dem Projekt. Sie können dann auf Wunsch auch individuell beraten - per Videotelefonie oder auch persönlich vor Ort. Das Angebot startet gleichzeitig in 13 weiteren Bundesländern. Hamburg hat das Online-Portal für die Suchtberatung maßgeblich mitentwickelt.

Testphase von einem Jahr Dauer

Die Sozialbehörde hofft, dass es Menschen leicht fällt, dieses Angebot anzunehmen. Über das Internet sei die Hürde geringer ist. Ein Jahr lang wird die Suchtberatung im Netz jetzt getestet. Dann sollen bei Bedarf noch weitere Beratungsstellen in das Angebot aufgenommen werden.

