Nach Streit um U-Ausschuss: Grünen-Politikerin abgestraft

Stand: 25.04.2023 09:32 Uhr

In der Fraktion der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft hat es am Montagabend heftige Diskussionen um die Abgeordnete Miriam Block gegeben. Am Ende stimmte eine Mehrheit dafür, dass sie ihre Ämter in der Fraktion verliert.