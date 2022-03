Nach Streik: Großer Andrang am Hamburger Flughafen am Mittwoch Stand: 16.03.2022 07:57 Uhr Mitten in den Frühjahrsferien sind am Dienstag am Hamburger Flughafen alle geplanten Abflüge gestrichen worden. Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals waren die Sicherheitskontrollen geschlossen. Das wirkt sich auch auf den Mittwoch aus.

Reisende am Hamburger Flughafen müssen sich für Mittwoch auf Nachwehen des ganztägigen Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte einstellen. Nach dem Ausfall aller Abflüge am Dienstag werden die Flüge am Folgetag stark ausgelastet sein. Das teilte die Flughafengesellschaft am Dienstag mit. "Hamburg Airport erwartet ein besonders hohes Passagieraufkommen und zeitweise starken Andrang an den Sicherheitskontrollen", hieß es. Alle Fluggäste werden darum gebeten, am Mittwoch frühzeitig anzureisen, mehr Zeit einzuplanen und auch das Gepäck auf ein Minimum zu reduzieren.

Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen hatte die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte am Dienstag dazu aufgerufen, für 24 Stunden die Arbeit niederzulegen. Die eigentlich für den Tag vorgesehenen 87 Abflüge wurden alle abgesagt. Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, gab es bei den Fluggesellschaften viele Umbuchungen für den Mittwoch. Aktuell sind für den Tag 102 Starts und 97 Landungen am Hamburg Airport geplant.

Morgens noch lange Schlangen am Flughafen

Am Dienstagmorgen waren trotz des angekündigten Streiks viele Passagiere zum Hamburger Flughafen gekommen. Da aber alle 87 Abflüge gestrichen wurden, bildeten sich lange Schlangen. Am Nachmittag hatte sich die Situation an Terminal 1 und 2 deutlich entspannt. Bei den Ankünften wurden 18 von 89 geplanten Landungen gestrichen.

Bundesweite Tarifverhandlungen

In Hamburg sind in dieser Woche noch Ferien. Das wisse man und wünsche allen von Herzen einen schönen Urlaub, hatte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper gesagt. Man sei wegen des Verhaltens der Arbeitgeber aber gezwungen, vor der Verhandlungsrunde am Mittwoch und Donnerstag Druck zu machen. Die Gewerkschaft ver.di und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) verhandeln aktuell über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden waren ohne Ergebnis geblieben. Neben Hamburg waren am Dienstag auch die Flughäfen München und Frankfurt betroffen, außerdem Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Schon am Montag hatten Sicherheitskräfte in Düsseldorf, Berlin, Bremen, Hannover, Leipzig/Halle, München und Köln/Bonn gestreikt.

Ver.di fordert mehr Gehalt und Gleichstellung

Im Tarifkonflikt mit dem Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) lauten fordert die Gewerkschaft Ver.di mindestens ein Euro mehr pro Stunde. Zudem gehe es darum, verschiedene Gruppierungen, die zwar gleiche Aufgaben übernehmen, aber unterschiedlich dafür bezahlt werden gleichzustellen. Ein sogenannter “Luftsicherheitsassistent” verdiene nach Tarif 19€ pro Stunde - andere Beschäftigte aber weniger. Gleiches gelte für eine Angleichung der Löhne in den Bundesländern - im Osten verdienen die Sicherheitsleute laut Ver.di weniger als im Westen. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

