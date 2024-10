Stand: 04.10.2024 16:54 Uhr Nach Schüssen in der Sternschanze: Verdächtiger festgenommen

Im September war auf dem Schulterblatt in der Sternschanze auf einen 22-Jährigen geschossen worden. Jetzt nahm die Hamburger Polizei einen Verdächtigen fest. Zielfahnder entdeckten den 27-Jährigen am Mittwoch in der Bramfelder Bengelsdorfstraße. Das 22-jährige Opfer war bei dem Angriff schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2024 | 17:00 Uhr