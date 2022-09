Stand: 03.09.2022 15:23 Uhr Nach Piloten-Streik: Keine Auswirkungen mehr am Hamburger Flughafen

Nach dem Streik der Lufthansa-Piloten und -Pilotinnen, bei dem auch in Hamburg am Freitag mehr als 40 Flüge gestrichen worden waren, hat sich die Lage am Flughafen in Fuhlsbüttel beruhigt. Am Sonnabend sei nur noch eine Maschine aus Frankfurt ausgefallen, sagte eine Airport-Sprecherin. | Sendedatum NDR 90,3: 03.09.2022 14:00

