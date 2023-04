Nach Großbrand in Hamburg: Feuer ist komplett gelöscht Stand: 17.04.2023 15:55 Uhr Eine Woche nach dem Großbrand in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort hat die Hamburger Feuerwehr die letzten Glutnester gelöscht. Bei dem Feuer vom Ostersonntag waren auf etwa 17.000 Quadratmetern mehrere Lagerhallen abgebrannt.

Seit vergangenem Donnerstag war die Feuerwehr nur noch unterstützt von einem Abbruchunternehmen am Brandort im Einsatz. Das Abbruchunternehmen hatte mit Abrissbaggern dafür gesorgt, dass die Einsatzkräfte Zugang zu den verbliebenen kleineren Glutnestern erhielt - ohne sich dabei selbst in Gefahr zu bringen. Denn die Lagerhallen waren nach dem Brand einsturzgefährdet.

Brand seit Sonntagabend vollständig gelöscht

Am Sonntag war ein Container mit noch brennenden Artikeln aus dem vom Einsturz gefährdeten Bereich gezogen worden und die brennenden Gegenstände darin dann gelöscht worden. Außerdem waren letzte Glutnester freigelegt und dann gelöscht worden - gegen 18 Uhr war dann tatsächlich alles gelöscht.

Größter Einsatz für die Feuerwehr seit Jahren

Der Großbrand war am frühen Morgen des 9. April ausgebrochen. Eine riesige Rauchwolke stand über der Innenstadt. In der Spitze waren laut Feuerwehr gut 220 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes zeitgleich im Einsatz für Hamburg. Insgesamt waren 1.046 Einsatzkräfte in den Einsatzverlauf der vergangenen Woche vor Ort eingebunden. Ein Feuerwehrsprecher hatte von einem Inferno und dem größten Einsatz der Hamburger Feuerwehr seit vielen Jahren gesprochen.

Schäden für die Umwelt weiter unklar

Unklar sind noch die Folgen des Brandes für die Umwelt. Durch die Löscharbeiten gelangte verschmutztes Wasser in den Billekanal und die angrenzenden Gewässer. Die Untersuchungen der Wasserqualität liefen am Freitagabend laut Umweltbehörde noch. Vorsorglich warnte die Behörde aber in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser. Es sollte demnach nicht zum Bewässern von Gärten genutzt und in den Gewässern außerdem nicht geangelt werden.

