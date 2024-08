Stand: 26.08.2024 15:17 Uhr Nach Behinderungen: Strecke zwischen Hamburg und Hannover wieder frei

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ist es nach Vandalismusschäden am Montag wischen Hamburg und Hannover zu Verspätungen und Umleitungen gekommen. Grund für die Beeinträchtigungen war laut Bahn ein Metalldiebstahl in Bad Bevensen. Am frühen Nachmittag seien die Umleitungen aufgehoben worden, nachdem der Schaden repariert worden sei. Wegen der Störung kam es zu längeren Fahrzeiten von bis zu 20 Minuten. Betroffen waren ICE- und IC-Züge sowie Regionalverbindungen mit dem Metronom.

