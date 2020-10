Stand: 01.10.2020 17:22 Uhr NASA-Sternwarten-Flieger wird in Hamburg gewartet

Die fliegende Sternwarte der NASA und der Deutschen Luft- und Raumfahrttechnik wird derzeit in Hamburg gewartet. Damit auch künftig der Weltraum erforscht werden kann, wird das Flugzeug in den kommenden Monaten in Fuhlsbüttel durchgecheckt.

Die Boeing 747 "SOFIA" landete am Mittwochabend auf dem Airport Helmut Schmidt. "SOFIA" steht für "Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie". Die Wartung bei Lufthansa Technik findet etwa alle drei Jahre statt.

Für die anstehende große Inspektion sind 10.000 Arbeitsstunden veranschlagt. Erst im Februar kommenden Jahres soll "SOFIA" wieder abheben.

