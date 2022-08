NABU: Reedereien müssen beim Klimaschutz mehr Tempo machen Stand: 23.08.2022 12:26 Uhr Die Umweltschutzorganisation NABU hat in Hamburg zum zehnten Mal ihr Kreuzfahrtranking vorgelegt. Demnach tun die Reedereien zwar etwas für den Umweltschutz, allerdings zu zögerlich und langsam.

Rund zwei Jahre lang lag die Kreuzfahrtbranche wegen der Corona-Pandemie am Boden. Und diese Zeit haben einige Reedereien genutzt, um beispielsweise Schiffe mit Landstromanschlüssen nachzurüsten, sagt Sönke Diesener vom NABU. Insgesamt tue die Branche aber noch immer nicht genug für Umwelt- und Klimaschutz, heißt es im NABU Kreuzfahrtranking 2022.

NABU: Oft nur schöne Worte und Ankündigungen

Diesener forderte deshalb mehr Tempo: "Die bisher zaghaften Projekte hin zu mehr Klimafreundlichkeit müssen zeitnah im größeren Maßstab umgesetzt werden." Eine Umfrage in der Branche zeige, dass von "vielen Unternehmen vor allem schöne Worte und Ankündigungen kommen und bislang nur wenig konkret umgesetzt wird, um die Situation zu verbessern".

Mehrzahl der Schiffe fährt noch mit Schweröl

Unter den fünf besten sind drei deutsche Anbieter: Neben AIDA auch Hapag-Lloyd Cruises und TUI Cruises, beide mit Sitz in Hamburg. Diese Reedereien können laut NABU insbesondere für Maßnahmen auf großen und sehr großen Schiffen als Vorreiter gelten. Bei AIDA lobt der NABU, dass das Unternehmen viel in alternative Antriebe investiert, beispielsweise mit Brennstoffzellen experimentiert. Hapag-Lloyd Cruises verzichtet komplett auf Schweröl. Und TUI Cruises hat ein Schiff in Auftrag gegeben, dass mit klimaneutral erzeugtem Methanol fahren soll. Allerdings: Noch immer fährt die überwiegende Zahl der Schiffe mit umweltschädlichem und giftigem Schweröl.

NABU nimmt 19 Reedereien unter die Lupe

Insgesamt 19 Reedereien, die mit ihren Schiffen auf europäischen Gewässern unterwegs sind, hat die Umweltschutzorganisation bewertet. Die Liste der umweltfreundlichsten Reedereien wird diesmal von Hurtigruten angeführt, dahinter folgt AIDA.

