Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

In der Nähe des Hamburger Flughafens ist ein Motorradfahrer am Sonntag tödlich verunglückt. Der 59-Jährige sei mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei an der Unfallstelle noch reanimiert worden, dann aber doch verstorben. Kurz vor dem Unglück habe er ein Auto in der Straße Weg beim Jäger überholen wollen. Der 64 Jahre alte Fahrer eines anderen Wagens, der gerade die Straße kreuzte, habe den Motorradfahrer vermutlich übersehen. Der 64-Jährige und seine 61 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

