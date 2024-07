Stand: 22.07.2024 21:42 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf St. Pauli

Auf St. Pauli ist am Montagabend ein Motorradfahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der Mann war laut Polizei offenbar deutlich zu schnell unterwegs und stieß in einer Kurve auf der Helgoländer Allee gegen ein Baustellenteil. Er stürzte und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte versuchten vergeblich, ihn zu reanimieren, er starb noch am Unfallort. Das Kriseninterventionsteam betreute Zeugen. Die Helgoländer Allee war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

