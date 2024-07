Stand: 25.07.2024 16:36 Uhr Mit Testspielsieg im Gepäck: FC St. Pauli zurück in Hamburg

Der FC St. Pauli hat sein Trainingslager in Österreich am Mittwochabend mit dem erstem Testspielsieg der Sommervorbereitung beendet. Gegen den französischen Topclub Olympique Lyon gab es einen 1:0-Erfolg. Die Abreise aus dem Trainingslager erfolgte am Donnerstag mit einer Verzögerung. Weil der ursprünglich vorgesehene Linienflug am Mittag kurzfristig gestrichen worden war, landeten die Kiezkicker erst am Nachmittag mit einer Charter-Maschine in Fuhlsbüttel.

